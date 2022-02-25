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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Batı ülkerinin Ukrayna için bir adım atmadığını ve sadece nasihatte bulunduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "NATO kararlı bir adım atmalı" dedi.

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