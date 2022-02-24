NATO’dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Ek adım kararı...

POLONYA'DAKİ ABD ÜSSÜNDE HAREKETİLİLİK

ABD'nin NATO güçleri kapsamında Doğu Avrupa'ya konuşlandığı askeri üslerde Rusya hareketliliği başladı. bu kapsamda Polonya'da bulunan ABD askerlerine "hazır ol" emrİ geldi.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu. Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamasında; "NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor." dedi.