24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri NATO'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Ek adım kararı...

NATO'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Ek adım kararı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
ABONE OL
NATO’dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Ek adım kararı...

Son dakika haberine göre: Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas krizi savaşa dönüştü. NATO'dan konuya ilişkin flaş açıklama geldi. NATO'dan yapılan açıklamada;" Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık." denildi.

NATO: Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.

WASHINGTON ANTLAŞMASININ 4. MADDESİ

Taraflar, içlerinden herhangi birinin siyasal bağımsızlık ve güvenliği, toprak bütünlüğü tehdit altına girdiğinde , içlerinden birinin talebi durumunda bir araya gelerek durumu müzakere edeceklerdir.

POLONYA'DAKİ ABD ÜSSÜNDE HAREKETİLİLİK

ABD'nin NATO güçleri kapsamında Doğu Avrupa'ya konuşlandığı askeri üslerde Rusya hareketliliği başladı. bu kapsamda Polonya'da bulunan ABD askerlerine "hazır ol" emrİ geldi.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu. Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamasında; "NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor." dedi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER

Muller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin "mümkün olduğu sürece" açık tutulacağını kaydetti.

ABD'DEN İLAVE ASKER TALİMATI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA