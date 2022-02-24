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Son dakika: Türkiye'den "Karadeniz" önlemi

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Türkiye’den Karadeniz önlemi

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2’ye çıkartıldığını açıkladı.

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