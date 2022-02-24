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Son dakika: Türk iş insanına ait gemi vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Türk iş insanına ait gemi vuruldu

Son dakika haberleri... Ukrayna'dan Romanya'ya gitmekte olan Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti.

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