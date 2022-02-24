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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları için duyuru

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları için duyuru

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları için duyuruda bulundu. Duyuruda vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, acil durumlar için irtibat numarası bırakıldı.

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