Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, Türkiye'nin bu operasyonu kabul edilemez bulduğunu ve reddettiğini ifade ettiği vurgulandı.
Çavuşoğlu'nun görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğin sürdürüleceğini belirttiği aktarılan açıklamada, "Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı, diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi'nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.
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