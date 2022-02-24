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Son dakika: Rusya Ukrayna'ya harekat başlattı! Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topladı

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Rusya Ukrayna’ya harekat başlattı! Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topladı

Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılıyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrasında Başkan Erdoğan da acil olarak güvenlik zirvesini topladı.

BAKAN AKAR DA KATILIYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılamadığı öğrenildi.

TÜRKİYE NE YAPABİLİR?
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, güvenlik zirvesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu:
Türkiye an itibariyle yaptığı açıklamalar pozisyonuyla ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçme durumunda. Zira ikisiyle de Türkiye'nin son derece gelişmiş karmaşık siyasi ekonomik savunma sanayiinde askeri alanda işbirlikleri söz konusu. Diplomasi tamamen devre dışı kaldı mı? Hayır tamamen devre dışı kalmadı bir aşamada yeniden devreye girecek Türkiye'nin de rolünü bu aşamada görecek. Rusya benim tahminim hedefleri neyse onlara maksimum ölçüde ulaştıktan sonra ancak diplomasiye yeniden kapısını açacak. An itibariyle Ukrayna krizinde diplomasi kapısı kapalı gibi gözüküyor.

Türkiye ne yapabilir? Sorunun çözümünde Türkiye'nin tek başına odak noktası olması mümkün değil. Birçok odak noktası olacaktır ancak Türkiye bunlardan en önemlilerinden biri olacaktır. Çünkü Türkiye her iki ülkeyle de çok yakın ilişkilere sahip. Türkiye bölgesel bir aktördür. Türkiye barışı arzulamaktadır. Ben bugünkü Güvenlik Zirvesi'nin ardından Başkan Erdoğan'ın bir telefon diplomasisi başlatabileceğini öngörüyorum. Bunların muhatapları Ukrayna ve Rusya liderleri olacaktır. Putin'in Türkiye'ye yapması öngörülen bir ziyaret vardı ama bunun bu aşamada gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Bu aşamada Türkiye bir itidal çağrısında bulunacaktır. Arkasından da taraflarla görüşerek ne yapılabilir öncelikle onun çerçevesini oluşturmaya çalışacaktır. Türkiye'nin tek başına bu krizi çözmesi mümkün değil. Ancak bir çözüm olacaksa Türkiye'nin en önemli aktörlerden biri olacağını öngörmekte en doğaldır.

Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini toplayacak BAŞKAN ERDOĞAN GÜVENLİK ZİRVESİNİ TOPLAYACAK

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