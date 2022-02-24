24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesine katılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA