SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar: Devletimiz tüm senaryolara hazır

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer, Adana, İstanbul, Ankara, Yozgat, Kars'tan, Ardahan'dan, İzmir'den geçer. Bu ifadenin sembolik anlamları oluyor. Bunların indirgemeci şekilde kullanılmasının çeşitli istismarlara yol açan, bir tür karşılığı olmayan siyasi rüşvet haline geldiğini geçmişte gördük. Yüce meclisin yetkilerinin azaltıldığından bahsedenlerin, sayın Kılıçdaroğlu çok bahsediyor, demokrasi konusunda atfı yüce Meclis'e yapması gerekirken bu şekilde yapıyor. Ankara, Yozgat, Rize, Trabzon, Adana, Mersin, saydığım sayamadığım her ilin kuvveti çok önemlidir. Bir parçayı alıp da onunla demokrasiyi özdeşleştirmenin siyasi söylem arkeolojisi açısından istismara açık olduğunu gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurması gereken doğru cümle Meclis'e atıf yapmasıdır. Bazen meclise haksızlık yaparak, meclisin işlevsiz hale geldiğini söyleyerek pek çok cümle kurdu.

6 LİDERİN GÖRÜŞMESİ

Bahsettiğiniz HDP ile ifadeler gördüğüm kadarıyla ittifakın içerisinde birden çok navigasyon var. O masanın görünmeyen aktörü olarak navigasyon, bir kısmı yan odada, bir kısmı hiç ortada gözükmesinler ama destek versinler diye navigasyon kullanıyor. Burada siyasi bir konumlandırma problemi var. Dünyanın bütün demokrasilerinde demokrat olmanın, hukuk devletinden yana olmanın tartışılmaz ilkesi teröre karşı net bir tavrınız olmasıdır. Terör örgütüyle duygusal ilişkiden bahsedilmesi, herhangi bir şekilde siyasi parti konumlandırılırken o partinin kendisi terör örgütü olan bir yapıya; yani PKK'ya terör örgütü değildir diyorsa, bu durumda meşru olan siyasi katılma haklarını demokrasiyi güçlendirmek, hukuk devletini desteklemek için değil zedeleyecek şekilde teröre destek vermeleriyle açıkça beyan etmiş oluyorlar.

"TERÖR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA..."

PKK bir terör örgütüdür. İnsanlık dışı cinayet şebekesidir. İçinde bulunanların hepsi teröristtir. Siyasal katılma hakları açısından 'haklarımız engelleniyor' deniyordu. Herhangi bir şekilde siyasetin önü açılırsa terörle ilişkiler kopar, meşru siyasete siyasi güç akar, herhangi bir şekilde meşruiyet meselesinde sıkıntı çıkmaz deniyordu. Netice itibarıyla bu desteğin demokrasi ve hukuk devletine verilmek yerine terör örgütüne destek vermek şeklinde konumlandırıldığı görüldü. Burada net olan şu; herhangi bir ittifak veya yapının önüne geldiği zaman söyleyeceği konulardan biri budur; terör örgütünü terör örgütü olarak tanımıyorsa kendisini meşruiyet alanının dışına atıyor demektir. Bir cinayet şebekesi olan bu teröristlere karşı duruş ortaya koymuyorsa, daha önce anlattık, AİHM'in Batasuna kararı gerekçelerine. Kendisine saygısı olan hukuk devletini, demokrasiyi, siyasi partiyi terör söz konusu olduğunda muğlak bir yaklaşım içerisine girmez.

"NE ZAMAN TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKASIYLA İTİLAFI OLSA..."

Burada HDP'nin kendisine atfetmediği bir şeyi CHP'nin gayret ve şevkle atfetmesi enteresandır. HDP, PKK'nın terör örgütü olmadığını söylüyor. CHP'nin tutup da 'HDP şöyle demek istiyor' gibisinden bir faaliyetin içine girmesi trajik oluyor. Cumhurbaşkanımızın dış poitika açılımıyla ilgili, BAE'ye yaptığı ziyaret itibarıyla ağır ifadelerini gördük. Bunu söyleyen kişilerin devlet adamı nosyonundan yoksun olduğunu gösterir. Ne zaman Türkiye'nin bir başkasıyla itilafı olsa Türkiye karşısındaki devleti tutanlar, Türkiye açılım yaptığı zaman bundan rahatsız oluyor.

En çok şaşırdığım şey şu; nerede Türkiye'nin izole edildiğini, nerede açılımları yanlış buluyorlar bir ölçü falan koyabilmiş değiller. Bir sürü büyükelçiyi milletvekili yapıyorlar. Bu akılları onlar mı veriyor? CHP adına konuşan genel başkan yardımcısı konusundaki kişi, Türkiye'nin mavi vatan söylemini kullanmasını radikalizm ve maksimalizm olduğunu, dünyanın bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Mavi vatan konusunda maksimalist davranmamak için neyi öneriyor CHP genel başkanı? Yunanistan'ın tezlerini kabul etmiş oluyor.