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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair A Haber'e konuştu. Çavuşoğlu, “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" dedi.

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