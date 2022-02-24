Rusya-Ukrayna krizi: Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: ABD’yi Rusya ipten aldı! Ekmeğine yağ sürdü

"KIŞKIRTAN ABD VE HAKLI OLAN DA BİR RUSYA VARDI"

Her ne kadar karşıya güç üretemeseler de söylemlerle eylemlerle bir takım açıklamalarla da Rusya'nın bu yaptığını kınayan bir blok oluştu. Bizim de içinde olduğumuz. Ama iki gün öncesine kadar tam tersi bir tablo vardı. Kışkırtan Amerika ve haklı olan da bir Rusya vardı. Niye? ' Rusya, NATO sürekli doğuya doğru genişliyor. Ben bunun defalarca tehdit olduğunu yıllarca anlattım durduramıyorum. Bu nedenle buna bir refleks gösteriyorum' diyor idi.