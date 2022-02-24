Rusya-Ukrayna krizi: Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: ABD’yi Rusya ipten aldı! Ekmeğine yağ sürdü
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı harekat ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Savaş kararı alan Rusya ile ilgili Başbuğ, “ABD’yi Rusya ipten aldı, ekmeğine yağ sürdü.” dedi. ABD’nin kışkırtması ile kızışan Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili ise “Böyle bir süreci başlatan, çektiği tetiğin altında kalır. Şu an bana göre Rusya kaldı” yorumunu yaptı.
A Habere özel açıklamalar yapan Coşkun Başbuğ'un mesajları şu şekilde;
"BÖYLE BİR SÜRECİ BAŞLATAN ÇEKTİĞİ TETİĞİN ALTINDA KALIR"
"Rusya'nın kurmuş olduğu yönettiği oynadığı tiyatro var. Ben o süreç içerisinde Rusya'nın şu açıklamasını önemsemiştim; 'Ukrayna'da bir savaş olacaksa bu savaşı asla Rusya başlatmayacaktır.' Gerçekten mantıklı bir cümledir. Çünkü biz şuan en kötünün bir altındayız. Dünya savaşı çıkar mı çıkmaz mı? Onu konuşuyoruz. Biden'ın açıklamasını bu nedenle önemsiyoruz. Böyle bir süreci başlatan, çektiği tetiğin altında kalır. Şu an bana göre Rusya kaldı, dünyada ciddi bir tepki var.
"KIŞKIRTAN ABD VE HAKLI OLAN DA BİR RUSYA VARDI"
Her ne kadar karşıya güç üretemeseler de söylemlerle eylemlerle bir takım açıklamalarla da Rusya'nın bu yaptığını kınayan bir blok oluştu. Bizim de içinde olduğumuz. Ama iki gün öncesine kadar tam tersi bir tablo vardı. Kışkırtan Amerika ve haklı olan da bir Rusya vardı. Niye? ' Rusya, NATO sürekli doğuya doğru genişliyor. Ben bunun defalarca tehdit olduğunu yıllarca anlattım durduramıyorum. Bu nedenle buna bir refleks gösteriyorum' diyor idi.
"ABD'Yİ RUSYA İPTEN ALDI, EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ"
Bana göre, ABD, bir konuma oturtulmuştu dünya kamuoyu tarafından. Ama şimdi roller değişti. Şimdi savaş isteyen, ortalığı kan gölüne çevirmek isteyen bir Rusya, işgalci ve yayılmacı ve buna da karşı durmaya çalışan bir ABD tablosu ortaya çıktı. Şimdi ABD'yi Rusya ipten aldı, ekmeğine yağ sürdü."
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