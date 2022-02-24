Kılıçdaroğlu’nun Rusya’ya bağlılık oranı yüzde 60 sözüne grafiklerle yanıt! Enerjide Rusya’nın toplam payı yüzde 22,1

RUSYA'NIN TOPLAM PAYI YÜZDE 22.1

Peki tüm bu grafiklerden yola çıkarak gerçekten Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Rusya'ya yüzde 60-70 oranında bağımlı mı? 2019 verilere göre hazırlanan tabloda Rusya'nın Türkiye üzerindeki toplam enerji payı petrol ve petrol ürünleri (% 7,7) doğal gaz (%8,6) ithal kömür (5,77) ile toplam ise %22,1'dir.

TÜRKİYE YERLİ KAYNAKLAR VE YENİ ANLAŞMALARLA RUSYA'YA BAĞLILIĞI AZALTTI

2021 ve 2022 verileri henüz yayınlanmasa da 2019'dan sonra hem yerli enerji kaynaklardaki üretimi artırmasıyla hem de diğer ülkelerle yapmış olduğu enerji anlaşmalarıyla Rusya'ya olan bağlılığını azalttı.

HES projeleri ve diğer enerji projeleri ile beraber 2021 yılında Rusya'ya olan enerji bağımlığımız ortalama %15'e kadar geriledi.