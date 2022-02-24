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Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya bağlılık oranı yüzde 60 sözüne grafiklerle yanıt! Enerjide Rusya'nın toplam payı yüzde 22,1

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Kılıçdaroğlu’nun Rusya’ya bağlılık oranı yüzde 60 sözüne grafiklerle yanıt! Enerjide Rusya’nın toplam payı yüzde 22,1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'ya yüzde 60-70 oranında bağlı olduğunu ifade etti. Peki Türkiye gerçekten Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi enerji konusunda Rusya'ya bu derece bağlı mı? İşte grafiklerle hazırlanan analiz haberinin detayları...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60-70 oranında bağımlı olduğunu ifade etti. Peki gerçekten Türkiye'nin Rusya'ya enerji bağımlılığı bu derece fazla mı?

EPDK, TPAO ve TKİ 2019 sektör raporlarına göre:

Türkiye enerji tüketiminde Avrupa'da 5. sırada yer alırken diğer yandan Avrupa'nın en büyük 5. elektrik piyasası olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Türkiye küresel jeotermal enerji üretim kapasitesinde de dünyada 5. sırada yeri alırken, gaz tüketiminde ise Avrupa'da 4. sırada kendine yer buluyor.

2019 Yılı Türkiye Birincil Arzı İçerisinde Kaynakların Dağılımı:

%29,1 kömür
%28, petrol
%25,7 doğalgaz
%6,7 jeotarmal
5,3 hidro

Birincil arz içerisindeki kaynakları daha ayrıntılı olarak şu şekilde ayrılıyor:

2019 Yılı Türkiye Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı:

Sanayi 24%
Çevrim Sektörü 23%
Ulaştırma 19%
Konut 16%
Ticaret 9%

Geriye kalan 9% ise diğer sektörlere aittir.

2019 Yılı Türkiye birincil enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı ise aşağıdaki gibi şekillendi.

2019 Yılı Birincil Enerji İthalatının Kaynaklara Dağılımı ise şöyle;

46% petrol ve petrol ürünleri
32,4% doğalgaz
21% ithal kömür

2019 yılında kömür ithalatında ülkelerin payları ise aşağıdaki gibi yer alıyor.

PEKİ TÜRKİYE HANGİ ÜLKEDEN PETROL İTHAL EDİYOR?

2019 yılının verilerine göre Türkiye ithal ettiği petrolün hangi ülkelerden yüzde kaç oranında aldığı grafikte görülüyor. Türkiye Rusya'dan yüzde 35,4 oranında petrol ithal ediyor. Pastanın ikinci sırasında ise Irak yer alıyor.

DOĞAL GAZDA RUSYA 1, AZERBAYCAN 2. SIRADA

Peki Türkiye ithal ettiği doğal gazı hangi ülkeden yüzde kaç oranında alıyor? Grafikte yer alan bilgiye göre Türkiye yüzde 33.6 oranında doğal gazını Rusya'dan alırken, Azerbaycan yüzde 21.6 ile listenin ikinci sırasında yer alıyor.

RUSYA'NIN TOPLAM PAYI YÜZDE 22.1

Peki tüm bu grafiklerden yola çıkarak gerçekten Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Rusya'ya yüzde 60-70 oranında bağımlı mı? 2019 verilere göre hazırlanan tabloda Rusya'nın Türkiye üzerindeki toplam enerji payı petrol ve petrol ürünleri (% 7,7) doğal gaz (%8,6) ithal kömür (5,77) ile toplam ise %22,1'dir.

TÜRKİYE YERLİ KAYNAKLAR VE YENİ ANLAŞMALARLA RUSYA'YA BAĞLILIĞI AZALTTI

2021 ve 2022 verileri henüz yayınlanmasa da 2019'dan sonra hem yerli enerji kaynaklardaki üretimi artırmasıyla hem de diğer ülkelerle yapmış olduğu enerji anlaşmalarıyla Rusya'ya olan bağlılığını azalttı.

HES projeleri ve diğer enerji projeleri ile beraber 2021 yılında Rusya'ya olan enerji bağımlığımız ortalama %15'e kadar geriledi.

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