Rusya - Ukrayna savaşı hububat sıkıntısı yaşatacak mı? Tarım Bakanlığı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir." ifadelerini kullanıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Söz konusu gelişmelerin, buğday başta olmak üzere ülkemizin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir" açıklamasını yaptı.
GÜNDEN GÜNE ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler ve bunun uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "Son günlerde, söz konusu gelişmelerin, buğday başta olmak üzere ülkemizin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Karadeniz havzasında bulunan ülkeler, dünya hububat ticaretinde önemli konumda bulunmakta olup, ülkemize sağladığı lojistik avantaj nedeniyle de bu bölge ile olan ticaret hacmi günden güne artış göstermiştir. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir" denildi.
'GIDA ARZINDA BİR SIKINTI ÖNGÖRÜLMÜYOR'
Ayrıca başka ülkelerden de hububat arzı imkanlarının mevcut olduğu vurgulanarak, "Her ne kadar Rusya ve Ukrayna ülkemizin hububat tedarikinde son yıllarda ağırlık kazanmış olsa da uluslararası hububat ticaretinde diğer ihracatçı ülke ve menşelerden de hububat arzı imkanları mevcuttur. Bunun yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülen un ve yem regülasyonu çalışmaları devam etmektedir. Sonuç olarak 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda her türlü hazırlığı mevcut olup ülkemiz gıda piyasalarında sağlanmış olan istikrarın korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayıp yüzde 50'ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor! Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?
- CANLI ALTIN FİYATI TAKİP: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ATA, ONS, çeyrek, 24 ayar gram altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
- Petrol, gaz, motorin, altın, dolar fiyatları ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?
- Slavia Prag Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! Slavia Prag FB maçı şifresiz mi?
- Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Suriyelilere kapatılan 16 şehir hangisi? Hangi şehirlerde Suriyelilere ikamet verilmeyecek?
- Ukrayna lideri Zelenski kimdir? Volodomir Zelenski kim, kaç yaşında?
- ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? Boğazlar kapatılabilir mi?
- Devre kesici neden uygulanır? Borsada BIST devre kesici neden oluyor?
- Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları!
- Ukrayna ordusu gücü ne kadar, kaç kişi? Rusya Ukrayna ordusu karşılaştırma güçler nasıl?