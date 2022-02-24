SON DAKİKA: Ukrayna yakalanan Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı
DÜNYA İHA
Son dakika haberi... Rusya’nın Ukrayna saldırılarına direnen Ukrayna ordusu, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini yayınladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaştı.
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