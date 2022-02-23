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Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılık sektörü ve Türkşeker'e ilişkin iddialara açıklama

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılık sektörü ve Türkşeker’e ilişkin iddialara açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı kuruluşu Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tarafından şeker tedariki sürecinde bazı birliklere öncelik tanındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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