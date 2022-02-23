PTT’den Meral Akşener’e SON DAKİKA HGS yanıtı

PTT'nin müşterileri ise tüm PTT şubelerinden, PTT web sitesinden, PTT'nin mobil uygulamasından dolum yapılabilmektedirler. HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir."

MERAL AKŞENER'İN "PTT" İDDİALARI

Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS'nin satış ve tahsilat yetkisinin PTT'ye ait olduğunu, PTT'nin belli bir ücret karşılığında bankalara da HGS satış yetkisi verebildiğini belirtti.

Akşener, PTT'nin yüzde 40 hissesine sahip olduğu "PtteM" isimli bir şirketin bulunduğunu öne sürdü ve "Bu şirketin, yüzde 60 hissesi Hakan Çevikoğlu adında bir kişiye ait" ifadelerine yer verdi.