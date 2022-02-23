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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi! Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi! Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiği duyuruldu. İşte açıklamanın detayları...

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