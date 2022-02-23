Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? CHP'li Altay duyurdu! Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı?
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay yaptığı açıklamada partisinin 2023 adayının kim olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. CHP'ye oy veren kişilerin gönlündeki ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu söyleyen Altay, adaylarını seçim gününün açıklanmasının ardından bir gün sonra duyuracaklarını ifade etti.
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
PARTİLİLERİN GÖNLÜNDEKİ İSİM...
Kendisine yöneltilen 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna yanıt veren Altay, "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.
SEÇİM GÜNÜ BELLİ OLSUN BİR GÜN SONRA AÇIKLARIZ
Kılıçdaroğlu'nun adaylık hakkındaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Seçim tarihi bugün açıklansın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.
"ADAYLIĞA HAZIRIM" MESAJI
Millet İttifakı'nın kurucu iki üyesinden biri olan, bu ay içinde sözde "güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri getirilmesi" kapsamında dört partiyle birlikte hareket etmeye başlayan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi.
BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPIYI KAPADI: 'İMAMOĞLU VE YAVAŞ GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 için parti içinde en büyük rakibi olan İmamoğlu için de kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ın görevlerine devam edeceğini vurguladı.
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