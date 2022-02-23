Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak? CHP’li Altay duyurdu! Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı?

"ADAYLIĞA HAZIRIM" MESAJI

Millet İttifakı'nın kurucu iki üyesinden biri olan, bu ay içinde sözde "güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri getirilmesi" kapsamında dört partiyle birlikte hareket etmeye başlayan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi.