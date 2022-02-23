23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'e veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'e veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Senegal’de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’e veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Başkan Erdoğan, Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ahmet Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.



Başkan Erdoğan, Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze töreninde şöyle konuştu:

Şu anda musallada bulunan ve hakka uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Haberi aldık.

BAHÇELİ DE KATILDI
Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÖREN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren (54) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törene şehidin eşi Sadiye Eren, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ve külliye personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



'ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törende yaptığı konuşmada, şehidin ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Hayrettin kardeşimizi, şehidimizi, emniyet müdürümüzü Allah'a uğurladığımız yer Afrika oldu. 30 yıldır özel harekat üniformasını şerefle taşıyan kardeşimiz bu vazifenin bilincinde her an şehit olma arzusunda. Bayrak, vatan, millet uğruna şehit olmayı arzulayan kardeşimizin cenazesindeyiz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Biz buradan ona, kendisinin şerefle taşıdığı üniforma ve görev bilincinin bizlerde de azalmadan artarak devam edeceğine söz veriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocukları bizim çocuklarımız, eşi kardeşimiz, annesi bizim annemizdir, bize emanettir" dedi.



Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Bal ise mesai arkadaşı şehit Eren ile birçok anıyı paylaştıklarını belirterek, "En zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptık. Barış Pınarı, Afrin, İdlib olayları çıktığında her gün makama gelerek çatışma bölgesine gitmek istediklerini ve şehit olmak istediklerini söylediler. Yaptıkları, ettikleri ezeli ve ebedi kayda geçmiştir. Yer ehli de gök ehli de buna şahittir. Şehitlerin ölmediğini hem biliyor hem inanıyoruz" diye konuştu.

Özel Harekat Müdürüne veda ÖZEL HAREKAT MÜDÜRÜNE VEDA

Hayrettin Eren kimdir? HAYRETTİN EREN KİMDİR?
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal’de şehit oldu ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ SENEGAL'DE ŞEHİT OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA