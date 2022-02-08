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Uyuşturucu tacirlerine 'Thor' darbesi! 114 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Uyuşturucu tacirlerine ’Thor’ darbesi! 114 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, polisin durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Thor' ile yapılan aramada, 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Öte yandan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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