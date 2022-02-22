Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...
Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Maske zorunluluğunun açık alanda birçok ülkede kalkmasının ardından maske zorunluluğunun Türkiye'de de kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla alakalı milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İşte, Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...
Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsün patlak vermesi ile hayatımıza entegre olan maskelerin ne zaman kalkacağı merak konusuydu. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca önümüzdeki haftayı işaret etti ve gün verdi. İşte, Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...
MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?
Kabine Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.
Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." diye konuştu.
"YATIŞLAR YÜZDE 28-30 KADAR AZALDI"
Bakan Koca, vaka sayılarının bir sonraki haftadan itibaren azalacağı öngörüsünde bulunarak, "Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...
- Survivor'da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...
- Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu?
- 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? ALES başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- 2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Başvuru şartları tek tek sıralandı! İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı! Güvenlik, temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte takvim...
- SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...
- Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...
- 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?
- 20 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta
- PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte şartlar...