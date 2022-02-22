Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsün patlak vermesi ile hayatımıza entegre olan maskelerin ne zaman kalkacağı merak konusuydu. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca önümüzdeki haftayı işaret etti ve gün verdi. İşte, Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...