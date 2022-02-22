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Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...

Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Maske zorunluluğunun açık alanda birçok ülkede kalkmasının ardından maske zorunluluğunun Türkiye'de de kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla alakalı milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İşte, Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...

Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsün patlak vermesi ile hayatımıza entegre olan maskelerin ne zaman kalkacağı merak konusuydu. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca önümüzdeki haftayı işaret etti ve gün verdi. İşte, Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Kabine Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Koca, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." diye konuştu.

"YATIŞLAR YÜZDE 28-30 KADAR AZALDI"

Bakan Koca, vaka sayılarının bir sonraki haftadan itibaren azalacağı öngörüsünde bulunarak, "Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz." dedi.

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