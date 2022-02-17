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Son dakika: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

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Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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