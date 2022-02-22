Kadın bedeni üzerinden muhalefet yapan CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur partisinden istifa etti
CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur, sosyal medyada yağ fiyatlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda kadın bedeni üzerinden çok çirkin ifadeler kullandı. Uygur'un seviyesiz paylaşımı büyük tepki çekmişti. Tepkilerin hedefi olan Uygur, partisinden istifa etti.
CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un, sosyal medya hesabı üzerinden bir kadının fotoğrafını kullanarak zeytinyağı fiyatlarına dikkat çektiği paylaşım yoğun tepki aldı.
Uygur, paylaşımında, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım sonrası çok sayıda kişi meclis üyesine tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında Uygur, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti listesinden girdiğim, ittifakın devamı için CHP Meclis üyesi olarak devam ettiğim ve 3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...
- Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber hangi şehirlerde var?
- Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Ukrayna nüfusu ne kadar, şehirleri nelerdir? Ukrayna ordusu ne kadar askeri var?
- 22 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Şubat ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- 21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu?
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak"
- Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...
- Survivor'da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...
- Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor eleme bugün var mı, yok mu?
- 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman? ALES başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- 2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?