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Sınırda 4 terörist yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Sınırda 4 terörist yakalandı!

Türkiye'nin sınırlarını korumaya devam eden Mehmetçik yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan yabancıları yakaldı. Yakalan 6 kişiden 3'ünün DEAŞ'lı 1'inin PKK'lı terörist olduğu belirtildi.

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