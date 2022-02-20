CHP'li vekil Baha Ünlü'den engelli vatandaş için skandal sözler: Ya şunu alın buradan
Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bu sırada Ünlü'nün yanına gelen engelli bir vatandaş, ''Ya şunu alın buradan'' sözleriyle CHP'li vekil tarafından tartaklanarak kovuldu. İşte o skandal anlar...
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine ziyarette bulundu.
Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Ünlü, basın açıklaması yapmak için kameraların karşısına geçti.
"ŞUNU ALIN BURADAN"
Bu sırada ilçenin sevilen simalarından olan Paşa isimli engelli bir vatandaş Ünlü'nün yanına gitti.
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