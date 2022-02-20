İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama

Müdürlükten yapılan açıklamada, Migros depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 3 Şubat'ta Esenyurt'ta başlayan eylemlerinin çeşitli yer ve tarihlerde basın açıklamaları ve etkinliklerle devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, eylem yapılan yerlerin bir kısmının, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde herhangi bir müdahale ile güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edildiği kaydedildi.