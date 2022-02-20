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İstanbul’da 65 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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İstanbul’da 65 kişi yakalandı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 47 ruhsatsız tabanca ile 7 kurusıkı tabanca, 10 kilo 171 gram narkotik madde ve 6 bin 655 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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