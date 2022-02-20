Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Batı dünyasına Rusya uyarısı: Sadece sorunları erteler

ALMANYA İLE İLİŞKİLER

Almanya'nın, Avrupa'nın en önemli ülkesi olduğunu kaydeden Kalın, ancak ilişkilerin şu anda istenilen düzeyde olmadığını belirtti. Kalın, iki ülke arasında muazzam bir potansiyel olduğuna işaret ederek, "Birlikte çok şey başarabiliriz. Stratejik çıkarlarımızı ve tarihsel görüşlerimizi yeniden düzenlemeye daha fazla odaklanmalıyız." dedi.

İbrahim Kalın, ideolojik bir saldırı olmadığı sürece eleştiriye açık olduklarını vurgulayarak, "Federal hükümet öncelikle son yıllarda yaşadığımız travmayı anlamalı. FETÖ teröristlerinin 15 Temmuz darbe girişimi büyük bir travmadır. Dindar olduğunu iddia eden bir grup nasıl birdenbire bu kadar saldırgan hale gelebilir? Alman olsaydım, Türk tarihini Alman tarihiyle karşılaştırırdım ve darbe girişiminden sonra neden olağanüstü hal ilan ettiğimize bakardım." ifadelerini kullandı. Kalın, bir soru üzerine, HDP'nin kendisini demokratik bir parti lanse etmesine rağmen emirleri PKK'dan aldığını sözlerine ekledi.