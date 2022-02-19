19 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi duyurdu: 3 ilde daha çocuk kalp merkezi açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi duyurdu: 3 ilde daha çocuk kalp merkezi açıldı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gaziantep, Muğla ve Konya'da çocuk kalp merkezinin açıldığını duyurdu.

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