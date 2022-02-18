Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 65 yaş ve üstü için test uyarısı

Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi.

65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız.

Detaylar gelecek...