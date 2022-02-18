Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üstü için test uyarısı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden 65 yaş ve üstü kişileri test ve ilaç konusunda uyardı. Bakan Koca açıklamasında, "Test yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı önemli bir çağrıda bulundu.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;
65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor.
Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi.
65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız.
Detaylar gelecek...
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