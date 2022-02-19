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Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan aşı çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Nobel ödüllü Aziz Sancar’dan aşı çağrısı

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan aşı çağrısı geldi. Sancar, aşı olanların hastalığı daha rahat atlattığını söyleyerek "Ben aşılı olduğum için pek korkmuyorum artık" dedi.

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