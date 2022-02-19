19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Kovid-19 testi negatif

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Kovid-19 testi negatif

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Kovid-19 testi negatif

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA