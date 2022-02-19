Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenilen Güngör Arslan ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

GÜNGÖR ARSLAN ÖLDÜ MÜ?

Kocaeli İzmit'te Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede entübe edilen Güngör Arslan'ın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.