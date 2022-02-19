Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl?
Güngör Arslan öldü mü? Kocaeli’de Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. İki merminin sağ bacağına, bir merminin de sağ koltuk altına isabet ettiği öğrenilen Güngör Arslan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör Arslan ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl?
Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenilen Güngör Arslan ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...
GÜNGÖR ARSLAN ÖLDÜ MÜ?
Kocaeli İzmit'te Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede entübe edilen Güngör Arslan'ın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Gazeteci Güngör Arslan'ın yaralandığı ve 112 Acil Servis görevlileri tarafından sevk edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."
NE OLMUŞTU?
Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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- Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl?
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