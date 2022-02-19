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Cemevleri için önemli adım! 58 ilde 1895 talep yerine getirildi

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Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Cemevleri için önemli adım! 58 ilde 1895 talep yerine getirildi

İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında cemevlerinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik 6 bin 568 talep toplandı. Çalışmalarla 16 ildeki tüm ihtiyaçlar giderildi, 20 ildeki taleplerin mart, 22 ilin taleplerinin ise haziran ayında yerine getirilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce 17 cemevinin projesine maddi destek verildi, 5 yeni cemevi yapıldı.

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