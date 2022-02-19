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Türkiye ile AB arasında 2018'den beri bir ilk! Parlamentolar arası toplantı yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Türkiye ile AB arasında 2018’den beri bir ilk! Parlamentolar arası toplantı yapılacak

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantısı, 17-18 Mart tarihlerinde Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılacak.

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