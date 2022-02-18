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Gıda fiyatlarıyla ilgili flaş hamle! Ticaret Bakanlığı yeni sistemi duyurdu

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Gıda fiyatlarıyla ilgili flaş hamle! Ticaret Bakanlığı yeni sistemi duyurdu

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Bu kapsamda indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. Yeni uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. İndirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.

MEYVE VE SEBZELERDE BİR ÖNCEKİ FİYAT

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlere ilişkin etiketlerde indirim miktarı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas aınacak.

1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.

2 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan etiketi,"

"g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,"

"h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,"

"n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına "bulunması" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Türkçe yazılması" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına "malın veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "ambalajının yahut kaplarının üzerine;" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir."

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik İNDİRİMLİ SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

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