Başkan Erdoğan: Bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı

Kılıçdaroğlu yine kendisi yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ortaya sürdüğü adayla ancak yüzde 30'a çıkabildi. Aynı gün yapılan milletvekilliği seçiminde AK Parti yüzde 43 oy alırken Kılıçdaroğlu partisinin oylarını sağa sola peşkeş çektiği için yüzde 23'te kaldı. Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yüzde 54'ü aştı."

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 45'e, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 50'ye yaklaştığına dikkati çeken Erdoğan, "CHP ise HDP başta olmak üzere diğer partilerden aldığı tüm desteğe rağmen yüzde 30'u ancak bulabildi." ifadesini kullandı.