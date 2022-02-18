Sözleşmeli personele kadro verilecek mi, çalışma başladı mı? 2022 Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamaya göre geçici personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı.