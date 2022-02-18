Sözleşmeli personele kadro verilecek mi, çalışma başladı mı? 2022 Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
Sözleşmeli personele kadro verilecek mi, çalışma başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alınan bilgilere göre, 3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması ile ilgili adımlar atılacak. Sözleşmeli personele kadro verilecek mi, çalışma başladı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, 2022 Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
Sözleşmeli personele kadro verilecek mi, çalışma başladı mı? 2022 Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gündemde yer alan 3600 ek gösterge çalışmaların 16 Şubat itibariyle başlamasanın ardından gözler sözleşmeli personel için yapılacak çalışmalara çevrildi. İşte, Sözleşmeli personele kadro verilecek mi, çalışma başladı mı? 2022 Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO VERİLECEK Mİ?
3600 ek gösterge çalışması 16 Şubat itibariyle başladı. 2. toplantı 16 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Çalışmanın yıl ortasına kadar tamamlanması öngörülüyor. Yıl sonuna kadar da yasalaşması bekleniyor.
3600 ek gösterge çalışması tamamlandıktan sonra sıra sözleşmeli personele gelecek. Haziran ayından sonra da sözleşmeli personele kadro çalışması başlayacak. Yine 3600 ek göstergede olduğu gibi sözleşmeli personele kadro çalışması da yıl sonuna kadar yasalaşacak.
SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO YERİNE 3+1 FORMÜLÜ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada, Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik ifadelerine yer vermişti.
Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;
Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.
Geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamaya göre geçici personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı.
Sözleşmeli personel ek ödemeler, iyileştirmeler yapılacak.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir, sözleşmeli personel konusunda haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmasına ilişkin bir teklif vardır, bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzun altını çizmek isterim" açıklamasında bulunmuştu
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