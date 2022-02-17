Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı?
Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı? Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alındı. Cırıt’ın yerine İstanbul'dan Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın atandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Hakan Cırıt kimdir sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.
Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı? Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın görevden alındığı öğrenildi. Eskişehir'de 10 kız öğrenciye cinsel taciz nedeniyle bir okul müdürünün tutuklanması sonrasında yeni gelişme yaşandı ve Cırıt görevden alındı. Peki; Hakan Cırıt kimdir?
HAKAN CIRIT KİMDİR?
CIRIT, 06.05.1971´de Elazığ´da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ´da yaptı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde yükseköğrenimini tamamladı.
Sırasıyla Tepebaşı ilçesi Karadere Köyü İlkokulu, Yukarı Söğütönü İlköğretim Okulu ve Ziya Gökalp İlköğretim Okullarında sınıf öğretmenliği, İki Eylül İlköğretim Okulunda Müdür Yardımcılığı, Mimar Sinan İlköğretim, Odunpazarı ilçesi Huzur (Şht. Serkan Özaydın) İlköğretim, Fahri Günay İlköğretim Okullarında Okul Müdürlüğü yaptıktan sonra Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmaktayken Şube Müdürlüğünden istifa ederek Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda okul müdürü olarak 1,5 ay çalıştı.
19.10.2014 tarihinden itibaren Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hakan CIRIT, 2 Haziran 2017 tarihinden itibaren Edirne'ye İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan CIRIT, 17 Aralık 2018 itibari ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanarak buradaki görevine başlamıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı?
- Bu akşam GS maçı var mı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?
- Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK'ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?
- DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek?
- İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?
- Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Kediler Günü ne zaman, hangi gün? Bugün Kediler Günü mü?
- TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi! 17 Şubat TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları!
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte olacak?
- Doğal gaz fatura yardımı başvuru ne zaman başlıyor? e-Devlet doğal gaz fatura desteği başvuru nasıl yapılır?
- YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır?
- İlk cemre havaya düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa cemre hangi ay düşer?