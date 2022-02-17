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Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı?

Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı? Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alındı. Cırıt’ın yerine İstanbul'dan Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın atandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Hakan Cırıt kimdir sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.

Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı? Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın görevden alındığı öğrenildi. Eskişehir'de 10 kız öğrenciye cinsel taciz nedeniyle bir okul müdürünün tutuklanması sonrasında yeni gelişme yaşandı ve Cırıt görevden alındı. Peki; Hakan Cırıt kimdir?

HAKAN CIRIT KİMDİR?

CIRIT, 06.05.1971´de Elazığ´da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ´da yaptı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde yükseköğrenimini tamamladı.

Sırasıyla Tepebaşı ilçesi Karadere Köyü İlkokulu, Yukarı Söğütönü İlköğretim Okulu ve Ziya Gökalp İlköğretim Okullarında sınıf öğretmenliği, İki Eylül İlköğretim Okulunda Müdür Yardımcılığı, Mimar Sinan İlköğretim, Odunpazarı ilçesi Huzur (Şht. Serkan Özaydın) İlköğretim, Fahri Günay İlköğretim Okullarında Okul Müdürlüğü yaptıktan sonra Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmaktayken Şube Müdürlüğünden istifa ederek Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda okul müdürü olarak 1,5 ay çalıştı.

19.10.2014 tarihinden itibaren Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hakan CIRIT, 2 Haziran 2017 tarihinden itibaren Edirne'ye İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan CIRIT, 17 Aralık 2018 itibari ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanarak buradaki görevine başlamıştır.

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