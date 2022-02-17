Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı?

HAKAN CIRIT KİMDİR?

CIRIT, 06.05.1971´de Elazığ´da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ´da yaptı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde yükseköğrenimini tamamladı.

Sırasıyla Tepebaşı ilçesi Karadere Köyü İlkokulu, Yukarı Söğütönü İlköğretim Okulu ve Ziya Gökalp İlköğretim Okullarında sınıf öğretmenliği, İki Eylül İlköğretim Okulunda Müdür Yardımcılığı, Mimar Sinan İlköğretim, Odunpazarı ilçesi Huzur (Şht. Serkan Özaydın) İlköğretim, Fahri Günay İlköğretim Okullarında Okul Müdürlüğü yaptıktan sonra Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmaktayken Şube Müdürlüğünden istifa ederek Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda okul müdürü olarak 1,5 ay çalıştı.