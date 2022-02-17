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Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Son dakika haberine göre Rus savaş gemisi Epron, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

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