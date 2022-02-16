16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rus savaş gemisi Karadeniz'e açıldı! İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar

Rus savaş gemisi Karadeniz'e açıldı! İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
Rus savaş gemisi Karadeniz’e açıldı! İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken anlar

Karadeniz'deki gerginlik devam ederken Rusya donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar Rusya'ya ait savaş gemisine eşlik etti.

Rus donanmasına ait bir askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Çanakkale yönünden İstanbul Boğazı'na giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 104 metre boyundaki 375 borda numaralı "Dmitriy Rogachev" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemiye, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar da eşlik etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA