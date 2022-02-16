Rus savaş gemisi Karadeniz'e açıldı! İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar
Karadeniz'deki gerginlik devam ederken Rusya donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar Rusya'ya ait savaş gemisine eşlik etti.
Rus donanmasına ait bir askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Çanakkale yönünden İstanbul Boğazı'na giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 104 metre boyundaki 375 borda numaralı "Dmitriy Rogachev" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Tüm memurları kapsayacak mı? Detaylar belli oluyor
- Aydın'da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Son depremler...
- AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi? 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...
- TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ açık artırma saat kaçta başlayacak 2022?
- Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek? Discord'a neden girilmiyor? Bağlantı hatası...
- DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...
- Ve son dakika belli oldu! Ödeme miktarları değişti, 1611 lira hesaplara yatacak! Hesaplarınızı kontrol edin...
- Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! SSK, Bağkur ve memur emeklileri...
- Baba dizisi Şahika kimdir, gerçek adı ne? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte daha önce oynadığı diziler...