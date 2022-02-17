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Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili çarpıcı açıklama: Israrcı olmuş, kalkışını dahi bildirmemiş'

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili çarpıcı açıklama: Israrcı olmuş, kalkışını dahi bildirmemiş’

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili tanık olarak dinlenen Kaza Kırım Heyeti Başkanı Ferudun Seren, helikopterin pilotaj hatası sonucu düştüğünü ifade ederek, 'Eksik bir ekipmanla uçuyor, ısrarcı oluyor, hatta kalkışını bile bildirmiyor.' diye konuştu.

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