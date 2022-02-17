17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten operasyon: Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'ten operasyon: Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Son dakika: MİT’ten operasyon: Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA