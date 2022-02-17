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HDP'li Kemal Bülbül'e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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HDP’li Kemal Bülbül’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yerel mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

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