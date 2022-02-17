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Son dakika: TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: TBMM’de uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi

Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi.

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