17 Şubat 2022, Perşembe
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Bulgaristan'da "yabancı uçak" tehdidi alarmı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Bulgaristan’da yabancı uçak tehdidi alarmı

Bulgaristan'da 11 Şubat'ta konuşlandırılan İspanya Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı, Karadeniz'in doğusunda yabancı uçakların yaklaşması nedeniyle havalandı.

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