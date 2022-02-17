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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Brezilya’ya taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Brezilya’ya taziye mesajı

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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