Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Görüşmede, Akar ve Panagiotopoulos'un ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıldönümünü karşılıklı olarak kutladığı belirtildi.





Akar, daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.