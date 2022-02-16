Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki NATO Karargahı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede, Akar ve Panagiotopoulos’un ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70’inci yıldönümünü karşılıklı olarak kutladığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.
Görüşmede, Akar ve Panagiotopoulos'un ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıldönümünü karşılıklı olarak kutladığı belirtildi.
Akar, daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.
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