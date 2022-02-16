17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki NATO Karargahı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede, Akar ve Panagiotopoulos’un ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70’inci yıldönümünü karşılıklı olarak kutladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.

NATO’dan Türkiye’ye tebrik NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEBRİK

Görüşmede, Akar ve Panagiotopoulos'un ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıldönümünü karşılıklı olarak kutladığı belirtildi.



Akar, daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.

Azerbaycan’dan Türkiye-İsrail yorumu AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE-İSRAİL YORUMU
Azerbaycan’dan Türkiye-İsrail yorumu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA