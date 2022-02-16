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Mütevazılık maskesi düştü! Kılıçdaroğlu bu kez de özel jetle uçtu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Mütevazılık maskesi düştü! Kılıçdaroğlu bu kez de özel jetle uçtu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat'taki İzmir programının ardından evine özel jet ile gittiği ortaya çıktı. Daha önce "iktidara geldiğimizde devletin uçaklarını satacağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi tartışmalara neden oldu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Samsun'a özel jetle gitmişti. Konuyla ilgili açıklamasıyla çelişen Kılıçdaroğlu, bu durumu bir kez daha yeniledi. Kılıçdaroğlu, 14 Şubat'ta partisinin İzmir'deki programına katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİLİLER GÜNÜ TARİFESİ

CHP lideri programın ardından özel jetle Ankara'ya geçti. Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti.

Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı.

EKONOMİ SINIFI MASKESİ DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz dönemde, tarifeli uçakta sıra beklerken, ekonomi sınıfında seyahat ederken görüntüleri servis edilmişti. Ancak özel jet gerçeğinin ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun "ekonomi sınıfı" da düşmüş oldu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gitmişti.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ULAŞIMDA TERCİHİ 'ÖZEL JET'

Kılıçdaroğlu, özel jetli Samsun ziyareti sonrası bir tarife de Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmişti.

Akşener de Malatya gezisinde ulaşım için özel jet tercih etti.

Elektrik faturasına para yok özel jete var! ELEKTRİK FATURASINA PARA YOK ÖZEL JETE VAR!

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