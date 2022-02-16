Mütevazılık maskesi düştü! Kılıçdaroğlu bu kez de özel jetle uçtu

Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Samsun'a özel jetle gitmişti. Konuyla ilgili açıklamasıyla çelişen Kılıçdaroğlu, bu durumu bir kez daha yeniledi. Kılıçdaroğlu, 14 Şubat'ta partisinin İzmir'deki programına katıldı.