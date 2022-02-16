Azerbaycan’dan Türkiye-İsrail yorumu: Bölgede enerji taşıyıcısı olacak

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-İSRAİL İLİŞKİLERİ



Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinde Azerbaycan'ın rolünü değerlendiren Rzayev, "Türkiye ve Azerbaycan tek dil, tek can, tek kan müttefikidir. İsrail aynı zamanda Bakü'nün en yakın ve en güvenilir stratejik ortağıdır. Bakü, Mavi Marmara olayından sonra aslında bir ikilem içindeydi. Yanlış bir adım iki müttefikten birinin kaybıyla sonuçlanabilirdi. Konunun hassasiyetini fark eden Azerbaycan taraf tutmadı. Bakü'nün bu hamlesini doğru buluyorum" ifadelerine yer verdi.

(Azerbaycanlı analist Turan Rzayev)



"EN FAZLA AZERBAYCAN MEMNUN"



2010 yılından bu yana Azerbaycan'ın İsrail ve Türkiye ile ayrı ayrı ilişkileri geliştirmesinin iki ülke arasındaki uzlaşma arayışları meyvelerini verdiğini belirten Rzayev, "44 gün süren savaş sırasında Bakü, hem Türk yapımı 'Bayraktar' hem de İsrail 'Harop' insansız hava araçlarını kullanarak iki karşıt ülkenin savaş sırasında Karabağ sorununda aslında ortak bir paydada buluştuklarını gösterdi. Her iki ülkede de Bakü, savaş sırasında tam desteğini dile getirdi. Azerbaycan, İsrail ve Türkiye'nin sadece birlikte hareket etmekle kalmayıp, ilişkileri yeniden kurabileceğini ve işbirliği yapabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bu anlamda İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesinden en fazla Azerbaycan memnun" değerlendirmesinde bulundu.